Der Hillside Strangler: Serienmörder in Hollywood
Folge 3: Ein zweiter Strangler?
51 Min.Folge vom 28.03.2024Ab 16
In Bellingham werden zwei Studentinnen erwürgt, und die Polizei vermutet, dass es einen zweiten Hillside-Strangler gibt. Die Hinweise führen die Beamten zu Kenneth Bianchi.
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH