Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Hundetrainer-Champion

Großes Holi Powder Shooting für die Hunde.

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 05.11.2023
Großes Holi Powder Shooting für die Hunde.

Großes Holi Powder Shooting für die Hunde.Jetzt kostenlos streamen

Der Hundetrainer-Champion

Folge 2: Großes Holi Powder Shooting für die Hunde.

93 Min.Folge vom 05.11.2023Ab 6

Sieben Hundetrainer:innen müssen sich diesmal in einer ganz besonderen Challenge beweisen: Es wird bunt beim Holi Powder Fotoshooting mit ihren Hunden. Die dreiköpfige Jury aus Julia Hammerschmidt, Andreas Ohligschläger und Gastjurorin und Filmtiertrainerin Renate Hiltl schaut ganz genau hin: Wer geht am besten auf sein Mensch-Hund-Team ein und kommt in die nächste Runde?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der Hundetrainer-Champion
SAT.1
Der Hundetrainer-Champion

Der Hundetrainer-Champion

Alle 1 Staffeln und Folgen