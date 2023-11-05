Großes Holi Powder Shooting für die Hunde.Jetzt kostenlos streamen
Der Hundetrainer-Champion
Folge 2: Großes Holi Powder Shooting für die Hunde.
93 Min.Folge vom 05.11.2023Ab 6
Sieben Hundetrainer:innen müssen sich diesmal in einer ganz besonderen Challenge beweisen: Es wird bunt beim Holi Powder Fotoshooting mit ihren Hunden. Die dreiköpfige Jury aus Julia Hammerschmidt, Andreas Ohligschläger und Gastjurorin und Filmtiertrainerin Renate Hiltl schaut ganz genau hin: Wer geht am besten auf sein Mensch-Hund-Team ein und kommt in die nächste Runde?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Hundetrainer-Champion
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Tiere, Pets
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1