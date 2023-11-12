Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Hundetrainer-Champion

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 12.11.2023
93 Min.Folge vom 12.11.2023Ab 6

Auf die fünf verbliebenen Trainer:innen wartet das Welpentraining. Wer schafft es, die Rasselbande unter Kontrolle zu halten? Wem tanzen die Fellknäuel auf der Nase herum? Die Jury, diesmal unterstützt von Welpen-Profi André Vogt, schaut ganz genau hin. Danach geht es turbulent weiter: Im Wasserparcours und im Pool zeigt sich, wer seinem Vierbeiner genug Vertrauen vermittelt, sich ins kühle Nass zu wagen.

