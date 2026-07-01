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Der Killer-Kannibale: Jeffrey Dahmer

Die frühen Jahre

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 16.07.2026
Die frühen Jahre

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Der Killer-Kannibale: Jeffrey Dahmer

Folge 1: Die frühen Jahre

43 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12

Die Dokumentation erzählt die wahre verstörende Geschichte eines Serienkillers, der mit seinen Taten die Welt schockierte: Ein emotional verwahrloster Junge entwickelt sich zu einem alkoholkranken Einzelgänger mit abartigen sexuellen Fantasien.

Weitere Folgen in Staffel 1

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