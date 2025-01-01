Geburtstagssuppe/Eisbär/Der kleine Bär geht fischenJetzt kostenlos streamen
Der kleine Bär
Folge 2: Geburtstagssuppe/Eisbär/Der kleine Bär geht fischen
23 Min.
Der kleine Bär kocht eine Geburtstagssuppe und erlebt eine große Überraschung. Beim Renovieren wird Kleiner Bär durch einen Farbeimer weiß. Der kleine Bär und der Kauz treffen sich am Teich, um zu fischen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der kleine Bär
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Studio 100 Media GmbH