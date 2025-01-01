Wünsche/Schattenspiele/Geschenk für Mutter BärJetzt kostenlos streamen
Der kleine Bär
Folge 5: Wünsche/Schattenspiele/Geschenk für Mutter Bär
23 Min.
Der kleine Bär kann nicht schlafen, da er sich jedes Mal etwas wünscht, wenn ein Stern aufgeht. Der kleine Bär lernt zufällig jemanden kennen, der ihm nicht mehr von der Seite weicht. Und der kleine Bär sucht nach einem Geschenk für seine Mutter.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der kleine Bär
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Studio 100 Media GmbH