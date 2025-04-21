Der Kommissar
Folge 10: Tod im Transit
60 Min.Ab 12
Als Herr Eckert, Reisebüro-Besitzer aus dem Ruhrgebiet, abends mit dem Auto fahren will, ist dieses gestohlen. Wenig später meldet sich die Polizei und teilt mit, dass man im Kofferraum die Leiche eines jungen Mannes gefunden hat. Eckert ist entsetzt und bestreitet, von dem Toten etwas zu wissen. Doch nicht nur das nervöse Verhalten Herrn Eckerts kommt dem Kommissar verdächtig vor, auch einige andere Gäste im Hotel erregen sein Misstrauen.
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises