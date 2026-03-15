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Der Mekong und seine Geheimnisse

Die Reise beginnt

Blue AntStaffel 1Folge 1vom 15.03.2026
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Der Mekong und seine Geheimnisse

Folge 1: Die Reise beginnt

49 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Durch China, Laos, Vietnam und Kambodscha fließt der wichtigste Fluss Südostasiens: der Mekong. Auf seinem Weg durchquert er verschiedene Landschaften, die jeweils besondere Tier- und Pflanzenarten beheimaten. Es werden asiatische Elefanten, zahlreiche Primaten und in Höhlen lebende Tiere gezeigt.

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