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Der ORF III Song Contest Wurlitzer

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ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 08.05.2026
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Der ORF III Song Contest Wurlitzer

Folge 1: Der ORF III Song Contest Wurlitzer

61 Min.Folge vom 08.05.2026

70 Jahre Eurovision Song Contest, unvergessliche Hits, große Gefühle und legendäre Auftritte! Dafür kam sogar der "Wurlitzer" aus der Pension zurück. Gastgeberin Lizzi Engstler präsentierte die beliebtesten ESC-Songs aller Zeiten – gewählt vom Publikum. Mit dabei: Armin Assinger, Christa Kummer, Alfons Haider und Verena Scheitz. Bildquelle: ORF

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