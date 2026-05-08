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Der ORF III Song Contest Wurlitzer
Folge 1: Der ORF III Song Contest Wurlitzer
61 Min.Folge vom 08.05.2026
70 Jahre Eurovision Song Contest, unvergessliche Hits, große Gefühle und legendäre Auftritte! Dafür kam sogar der "Wurlitzer" aus der Pension zurück. Gastgeberin Lizzi Engstler präsentierte die beliebtesten ESC-Songs aller Zeiten – gewählt vom Publikum. Mit dabei: Armin Assinger, Christa Kummer, Alfons Haider und Verena Scheitz. Bildquelle: ORF
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Der ORF III Song Contest Wurlitzer
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