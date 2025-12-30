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Der Raub der Kronjuwelen
Folge 1: Der Raub der Kronjuwelen
Kurz vor dem Ende der Habsburgermonarchie verschwanden im November 1918 die österreichischen Kronjuwelen aus der Wiener Hofburg, darunter die Kaiserkrone Rudolfs II. und der legendäre Diamant "Florentiner“. Im November 2025 tauchten Teile des seit über 100 Jahren verschollenen Schatzes überraschend in einem kanadischen Bankschließfach wieder auf, wo sie Kaiserin Zita einst geheim deponieren ließ. Die Echtheit der Juwelen wurde bestätigt, allerdings sind nicht alle Preziosen wiedergefunden, etwa Sisis Diamantkrone. Der Fund sorgte international für Aufsehen und gab einer bereits fast fertigen Dokumentation von Regisseur Wolfgang Winkler eine spektakuläre Wendung. Sein Film rekonstruiert den historischen Kunstkrimi und beleuchtet Macht, Intrigen und ungelöste Rätsel rund um eines der geheimnisvollsten Verbrechen Europas. Bildquelle: ORF/Pammer Film
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