Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Salzbaron

Der Salzbaron (2/7): Verwirrte Gefühle

ORF IIIStaffel 1Folge 2vom 28.06.2025
Der Salzbaron (2/7): Verwirrte Gefühle

Der Salzbaron (2/7): Verwirrte GefühleJetzt kostenlos streamen

Der Salzbaron

Folge 2: Der Salzbaron (2/7): Verwirrte Gefühle

97 Min.Folge vom 28.06.2025

Nach einer Idee von Hellmut Andics. Roszinski, ein Anarchist, wird von Fürst Naryschkin mit einer neuen Identität – als Graf Pototzky – in die Gesellschaft und in die Familie Mitzko eingeschleust. Mitzko findet Gefallen an ihm und will ihn zum Ehemann seiner exaltierten Tochter Lotti machen. Alexander Wandrusch beschließt, länger als geplant in Ischl zu bleiben. Bildquelle: ORF/Schönbrunn Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der Salzbaron
ORF III
Der Salzbaron

Der Salzbaron

Alle 1 Staffeln und Folgen