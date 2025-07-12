Der Salzbaron (7/7): Einmal noch lebenJetzt kostenlos streamen
Der Salzbaron
Folge 7: Der Salzbaron (7/7): Einmal noch leben
Das Duell wird abgebrochen, beide Kontrahenten sind schwer verletzt. Alphons wird sein Leben lang ein Krüppel bleiben, sein rechtes Bein bleibt steif. Am Krankenbett verläßt ihn seine Frau Alma für immer. Xandl wird von Helene gesund gepflegt. In Wien vor einem Ehrengericht gestellt, wird Xandl mit Schimpf und Schande aus der Armee entlassen. Endlich ist er ein freier Mann. Gemeinsam mit Helene holt er deren Sohn, den vierjährigen Benedikt, von den Zieheltern ab. In Zivil kehrt er mit seiner neuen Familie nach Ischl zurück. Im Winter heiraten Xandl und Helene. Den Salzhof baut der ehemalige Rittmeister zu einem Reiterhof um. Seine Halbschwester Lisa, die in Wien ein gefeierter Operettenstar geworden ist, unterstützt ihn finanziell. Dr.Frischauf, der durch Intervention Mitzkos beim „Tagblatt“ gekündigt wird, hat sich in einem Zimmer im Salzhof einquartiert. Endlich kann er seinen lang angekündigten Roman schreiben. Besetzung: Christoph Moosbrugger (Alexander Wandrusch) Michaela Rosen (Alma von Glempegg) Franz Buchrieser (Alphons von Glempegg) Herwig Sereböck (Otto von Mitzko) Christine Buchegger (Emma von Mitzko) Konstanze Breitebner (Helene von Mitzko) Alexander Strobele (Ferdinand von Hauser) Erwin Steinhauer (Dr.Frischauf) Michaela Mazac (Lisa) Claudia Ziegler (Resi) August Schmölzer (Alois) Regie: Bernd Fischerauer Bildquelle: ORF/Schönbrunn Film/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick