Der Salzbaron (4/7): Lippen schweigenJetzt kostenlos streamen
Der Salzbaron
Folge 4: Der Salzbaron (4/7): Lippen schweigen
95 Min.Folge vom 05.07.2025
Lisas Haus ist völlig abgebrannt, sie bezieht ein Zimmer im Salzhof. Das Gerücht von einem Verhältnis zwischen Lisa und Xandl macht bald die Runde. Pototzki entwendet für den russischen Spion Naryschkin geheime Konstruktionspläne aus dem Safe von Baron Mitzko. Als Pototzki kurz darauf tot aufgefunden wird, verfällt seine Verlobte Lotti von Mitzko dem Wahnsinn. Bildquelle: ORF/Schönbrunn Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Salzbaron
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0