Der Salzbaron (5/7): Langer AbschiedJetzt kostenlos streamen
Der Salzbaron
Folge 5: Der Salzbaron (5/7): Langer Abschied
Nach seiner Rückkehr in die galizische Garnison erscheint Xandl das Leben als Soldat mehr denn je unerträglich. Nachdem er das Duell, zu dem ihn ein Apotheker forderte, verweigert hat, er hatte vor seiner Abreise nach Ischl ein Verhältnis mit dessen Frau, nimmt Wandrusch endgültig seinen Abschied vom Militär. Er kehrt auf den Salzhof zurück. Lisa findet mit Hilfe des Fürsten Lieben ihren Frieden mit Gott und sich selbst. Um sie abzulenken, fährt Lieben mit Lisa auf sein Gut nach Italien. Bei einem Sommerfest am Grundlsee stellt der Fürst Lisa Girardi vor. Damit beginnt für das Wäschermädel ein neues Leben. Girardi lädt sie zum Vorsingen ein und ist so begeistert von ihrer Stimme, dass er sie in der letzten Vorstellung des Sommers als Adele in der „Fledermaus“ besetzt. Kathi wird verhaftet. Die Sängerin Victoria Scarlatti beschuldigt sie, ihren Schmuck gestohlen zu haben. Doch bald schon wird das Stubenmädchen wieder freigelassen. Besetzung: Christoph Moosbrugger (Alexander Wandrusch) Michaela Rosen (Alma von Glempegg) Franz Buchrieser (Alphons von Glempegg) Herwig Seeböck (Otto von Mitzko) Christine Buchegger (Emma von Mitzko) Konstanze Breitebner (Helene von Mitzko) Alexander Strobele (Ferdinand von Hauser) Cecile Nordegg (Elsa von Cerny) Juray Bartoska (Milan von Cerny) Wolfgang Gasser (General Saratzky) Isabel Weicken (Violetta Scarlatti) Erwin Steinhauer (Dr.Frischauf) Regie: Bernd Fischerauer Bildquelle: ORF/Schönbrunn Film/
