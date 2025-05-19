Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 19.05.2025
44 Min.Folge vom 19.05.2025

Was erregt uns heutzutage? Welche Bilder entstehen bei der Sexualität in unseren Köpfen? Die männliche Erotik ist längst nicht mehr das Maß aller Dinge in der Sexualität, das sie einmal war. Dennoch sind viele Männer und Frauen der Meinung, dass es zwischen männlichem und weiblichem Begehren große Unterschiede gibt. Der Medizinjournalist Bernhard Hain hat untersucht, was hinter der maskulinen Erotik steckt und wie sie sich vom geänderten Rollenbild des Mannes beeinflussen hat lassen. Bildquelle: ORF/ORF III/Bernhard Hain

