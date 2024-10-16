Der Siegel-Dschungel - wer blickt da noch durch?Jetzt kostenlos streamen
Der Siegel-Dschungel - wer blickt da noch durch?
Folge 1: Der Siegel-Dschungel - wer blickt da noch durch?
Besonders bei Lebensmitteln sind Konsumenten Umwelt- und Sozialstandards wichtig. In den letzten Jahren ist im Supermarkt ein regelrechter Siegel-Dschungel entstanden, der kaum noch zu durchblicken ist. Welche Labels versprechen was? Und halten sie, was sie versprechen? Der Gestalter Peter Zirbs hat sich für diese Dokumentation durch das Dickicht der Gütezeichen gearbeitet und dabei einige erstaunliche Erkenntnisse gewonnen. Bürokratische Hürden bei der Anmeldung gibt es in Österreich so gut wie keine. Oft erfüllen vermeintliche Qualitätssiegel nur gesetzliche Mindeststandards. Und auch bei den bekannten Labels wie 'bio' und 'fair' können sich die Unternehmen ihre Zertifizierer selbst aussuchen. Kein Wunder also, dass Hersteller beim Verpackungsdesign auf einen Vertrauen erweckenden Qualitätsausweis nicht verzichten wollen. Regie: Peter Zirbs Bildquelle: ORF/SCHNITTSTELLE
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick