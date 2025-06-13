Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der tasmanische Tiger: Die Legende lebt

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 13.06.2025
54 Min.Folge vom 13.06.2025Ab 12

Filmemacher Tim Noonan untersucht, ob der Tasmanische Tiger heute noch existiert. Obwohl die Art bereits vor einem Jahrhundert für ausgestorben erklärt wurde, wurden über 1200 Sichtungen gemeldet. Tim richtet seinen Blick über die Küsten Tasmaniens hinaus nach Papua-Neuguinea - mit außergewöhnlichen Ergebnissen.

Kabel Eins Doku
