Der tasmanische Tiger: Die Legende lebt
Folge 1: Tigermania
54 Min.Folge vom 13.06.2025Ab 12
Filmemacher Tim Noonan untersucht, ob der Tasmanische Tiger heute noch existiert. Obwohl die Art bereits vor einem Jahrhundert für ausgestorben erklärt wurde, wurden über 1200 Sichtungen gemeldet. Tim richtet seinen Blick über die Küsten Tasmaniens hinaus nach Papua-Neuguinea - mit außergewöhnlichen Ergebnissen.
Genre:Dokumentation, Natur, Tiere, Geschichte
Produktion:AU, 2024
12
Copyrights:© Madam Noonan Holdings Pty Ltd