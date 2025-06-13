Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der tasmanische Tiger: Die Legende lebt

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 13.06.2025
Folge 2: Der gestreifte Hund

53 Min.Folge vom 13.06.2025Ab 12

Filmemacher Tim Noonan geht Berichten über Sichtungen des Tasmanischen Tigers in Papua-Neuguinea nach - einem Land, das vor Tausenden von Jahren noch mit Australien verbunden war. Trotz der Gefahren durch Stammeskonflikte wagt sich Tim gemeinsam mit einem einheimischen Biologen in die unerforschten Dschungel, wo sie unter Dorfbewohnern auf vielversprechende Hinweise stoßen.

