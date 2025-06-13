Der tasmanische Tiger: Die Legende lebt
Folge 2: Der gestreifte Hund
53 Min.Folge vom 13.06.2025Ab 12
Filmemacher Tim Noonan geht Berichten über Sichtungen des Tasmanischen Tigers in Papua-Neuguinea nach - einem Land, das vor Tausenden von Jahren noch mit Australien verbunden war. Trotz der Gefahren durch Stammeskonflikte wagt sich Tim gemeinsam mit einem einheimischen Biologen in die unerforschten Dschungel, wo sie unter Dorfbewohnern auf vielversprechende Hinweise stoßen.
Der tasmanische Tiger: Die Legende lebt
Genre:Dokumentation, Natur, Tiere, Geschichte
Produktion:AU, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Madam Noonan Holdings Pty Ltd