Jochen Schweizer begrüßt die elf Bewerber in München - und schickt sie gleich ins kalte Wasser: Ob im freien Fall aus dem Helikopter oder auf der Surfwelle: Ab sofort gilt es für die Job-Anwärter, den erfolgreichen Businessmann über seinen Lebenslauf hinaus von sich zu überzeugen. Doch schon die gemeinsame Unterkunft in einer Villa sorgt für Unmut ... Abenteuerlich wird es auch auf der ersten Auslandsstation in Kenia. Wer ist bereit, sich beim Viehtreiben in der afrikanischen Savanne die Hände schmutzig zu machen und Führungsqualitäten zu beweisen?

