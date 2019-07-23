Der Traumjob - Bei Jochen Schweizer
Folge 3: Folge 3
101 Min.Folge vom 23.07.2019Ab 12
Schwindelfrei in Österreich? Vor alpiner Traumkulisse müssen die übrig gebliebenen Bewerber ihre eigene Angst in großen Höhen überwinden - und verbringen u. a. eine Nacht in einem hängenden Zelt an einer Bergwand. Bei der Business-Challenge ist Kreativität gefragt: Wer hat die besten Ideen für ein Tagesprogramm in einem Bike-Park - und welches Team punktet bei Jochen Schweizer mit dem überzeugendsten Pitch?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Traumjob - Bei Jochen Schweizer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben