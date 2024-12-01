Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Übermaler Arnulf Rainer

In memoriam Arnulf Rainer: Der Übermaler Arnulf Rainer

ORF2Staffel 1Folge 1vom 01.12.2024
In memoriam Arnulf Rainer: Der Übermaler Arnulf Rainer

In memoriam Arnulf Rainer: Der Übermaler Arnulf RainerJetzt kostenlos streamen

Der Übermaler Arnulf Rainer

Folge 1: In memoriam Arnulf Rainer: Der Übermaler Arnulf Rainer

28 Min.Folge vom 01.12.2024

Zeit seines Lebens hat Arnulf Rainer provoziert, agitiert und polarisiert. Trotzdem oder gerade deswegen erklomm er den internationalen Kunst-Olymp. Am Donnerstag verstarb er im Alter von 96 Jahren. Inhalt: Zeit seines Lebens hat Arnulf Rainer provoziert, agitiert und polarisiert. Trotzdem oder gerade deswegen erklomm er den internationalen Kunst-Olymp. Mit seinen wilden Übermalungen, aberwitzig-grotesken Grimassenfotos, gestischen Handmalereien, Überzeichnungen von Reproduktionen von Leonardo, Messerschmidt, Rembrandt oder Goya hat er sich in die Kunstgeschichte eingeschrieben und zählte zu Österreichs führenden Vertretern auf dem internationalen Kunstmarkt. Am 18. Dezember verstarb er im Alter von 96 Jahren. Bildquelle: ORF/ APA-Images / APA / HELMUT FOHRINGER Gestaltung: Claudia Teissig

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der Übermaler Arnulf Rainer
ORF2
Der Übermaler Arnulf Rainer

Der Übermaler Arnulf Rainer

Alle 1 Staffeln und Folgen