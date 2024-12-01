In memoriam Arnulf Rainer: Der Übermaler Arnulf RainerJetzt kostenlos streamen
Zeit seines Lebens hat Arnulf Rainer provoziert, agitiert und polarisiert. Trotzdem oder gerade deswegen erklomm er den internationalen Kunst-Olymp. Am Donnerstag verstarb er im Alter von 96 Jahren. Inhalt: Zeit seines Lebens hat Arnulf Rainer provoziert, agitiert und polarisiert. Trotzdem oder gerade deswegen erklomm er den internationalen Kunst-Olymp. Mit seinen wilden Übermalungen, aberwitzig-grotesken Grimassenfotos, gestischen Handmalereien, Überzeichnungen von Reproduktionen von Leonardo, Messerschmidt, Rembrandt oder Goya hat er sich in die Kunstgeschichte eingeschrieben und zählte zu Österreichs führenden Vertretern auf dem internationalen Kunstmarkt. Am 18. Dezember verstarb er im Alter von 96 Jahren. Bildquelle: ORF/ APA-Images / APA / HELMUT FOHRINGER Gestaltung: Claudia Teissig
