Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 4: Folge 4
45 Min.Ab 6
Jede Woche stellen sich sieben Welpen neuen, ungeahnten Herausforderungen. Wie schlägt sich die kleine Lotte beim Treppensteigen? Außerdem bringt André seinen Schützlingen bei, brav auf dem Gehsteig zu bleiben und nicht auf die Straße zu laufen. Damit hat der ein oder andere Vierbeiner jedoch so seine Probleme.
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
