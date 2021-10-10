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Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Die Welpen beweisen Mut zum Wasser

sixxStaffel 6Folge 5vom 10.10.2021
Die Welpen beweisen Mut zum Wasser

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Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 5: Die Welpen beweisen Mut zum Wasser

46 Min.Folge vom 10.10.2021Ab 6

Diesmal sollen die Welpen lernen, auf einen kurzen Pfiff zu folgen. Ace und Emilio zeigen ihren Klassenkameraden, wie gut sie dieses Kommando beherrschen. Bei einem Ausflug auf dem Wasser kann Pomeranian-Mädchen Luna punkten. Doch dann gerät einer ihrer Mitschüler in seinem Boot ins Straucheln.

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