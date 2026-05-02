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Der Wettbewerb

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ORF2Staffel 1Folge 3vom 02.05.2026
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Folge 3: Der Wettbewerb

91 Min.Folge vom 02.05.2026

Hubert Fischbach hat es gut getroffen im Leben. Seine reizende Frau Henni ist eine wunderbare Mutter seiner Kinder Alina und Theo. Der nette Nachbar im Reihenhaus ist sein Bruder mit Familie. Huberts Karriere in einem Energiekonzern steht vor einem großen Schritt in die richtige Richtung. Den Kindern zuliebe nehmen die Fischbachs an einem Öko-Projekt teil. Doch bald ist Schluss mit lustig. Der Wettbewerb um den kleinsten ökologischen Fußabdruck gerät zum Kampf auf Biegen und Brechen zwischen den benachbarten Fischbach-Brüdern. Besetzung: Harald Krassnitzer (Hubert Fischbach) Ann-Kathrin Kramer (Henni Fischbach) Cornelius Obonya (Viktor Fischbach) Julia Cencig (Margit Fischbach) Hans-Michael Rehberg (Hermann Fischbach Vater) Bibiana Zeller (Martha Fischbach Mutter) Magdalena Kronschläger (Umweltberaterin) Gerhard Liebmann (Rüssler) Bildquelle: ORF/Allegro Film/Oliver Roth

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