Der Wiener Opernball - Die guten GeisterJetzt kostenlos streamen
Der Wiener Opernball - Die guten Geister
Folge 1: Der Wiener Opernball - Die guten Geister
45 Min.Folge vom 08.02.2026
Sie stehen nicht im Rampenlicht, und trotzdem sind sie die wahren Stars: die vielen kleinen und großen Helferlein, die zum Gelingen des Wiener Opernballes beitragen. Sie werken hinter den Kulissen, helfen beim Frackanziehen, wissen, mit welcher Kost sich das Ballvergnügen ungetrübt genießen lässt, chauffieren die Ballbesucher mehr oder minder nobel zum Staatsgewalze und besitzen die Schlüssel, wenn die Besucher vor verschlossenen Türen stehen. Ein Film von Lisbeth Bischoff Bildquelle: ORF
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Der Wiener Opernball - Die guten Geister
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