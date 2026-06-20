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Der Wiener Prater in Bildern
Folge 1: Der Wiener Prater in Bildern
45 Min.Folge vom 20.06.2026
Der Wiener Prater gilt als einer der wienerischsten Orte und vereint Naturerlebnis mit Unterhaltung wie kein anderer europäischer Stadtraum. Seit jeher begegnen sich hier Menschen unterschiedlichster Herkunft, wodurch ein lebendiges Panorama der Wiener Gesellschaft entstand. Regisseur Gebhard Hölzl belebt historische Aufnahmen neu und zeigt Szenen von Spaziergängern mit Melonen und Krinolinen, Kutschen beim Korso und Figuren aus dem Wurstelprater. Bildquellen: ORF/D5 Produktion | APA-Images / dpa Picture Alliance / Marco Brivio
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