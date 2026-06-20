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Der Wiener Prater in Bildern

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ORF2Staffel 1Folge 1vom 20.06.2026
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Folge 1: Der Wiener Prater in Bildern

45 Min.Folge vom 20.06.2026

Der Wiener Prater gilt als einer der wienerischsten Orte und vereint Naturerlebnis mit Unterhaltung wie kein anderer europäischer Stadtraum. Seit jeher begegnen sich hier Menschen unterschiedlichster Herkunft, wodurch ein lebendiges Panorama der Wiener Gesellschaft entstand. Regisseur Gebhard Hölzl belebt historische Aufnahmen neu und zeigt Szenen von Spaziergängern mit Melonen und Krinolinen, Kutschen beim Korso und Figuren aus dem Wurstelprater. Bildquellen: ORF/D5 Produktion | APA-Images / dpa Picture Alliance / Marco Brivio

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