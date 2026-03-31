Der Winzerkönig (1/13): Am ScheidewegJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 1
Folge 1: Der Winzerkönig (1/13): Am Scheideweg
Nach einem Streit mit der Geschäftsführung kündigt Thomas Stickler seinen Job. Als er seine Frau mit einem Liebhaber überrascht, stellt er sein Leben infrage und kehrt in seinen Heimatort zurück. Das Wiedersehen mit Familie und einer früheren Liebe wird jedoch durch ein plötzliches tragisches Ereignis überschattet. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Achim Schelhas (Paul Plattner) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/DOR Film/Miguel Dieterich
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