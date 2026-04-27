Der Winzerkönig (4/13): Über die GrenzeJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 2
Folge 4: Der Winzerkönig (4/13): Über die Grenze
Nach dem Herzinfarkt von Bürgermeister Plattner liegt das Weingut brach. Sein Schwager Thomas übernimmt – und gerät zwischen Lieferprobleme, familiäre Konflikte und persönlichen Druck. Während er verzweifelt nach Trauben sucht, spitzen sich auch private Spannungen zu. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Achim Schelhas (Paul Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Carin C. Tietze (Johanna Stickler) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Rafael Schuchter (Fabian Holub) Julia Rosa Stöckl (Edina Legedy) Andreas Puehringer (Ferdinand Eibecker) Nina Blum (Hedwig Prinz) Matthias Franz Stein (Markus Eibecker) u.a. Regie: Holger Barthel Buch: Thomas Baum Bildquelle. ORF/DOR Film/Miguel Dieterich
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