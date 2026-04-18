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Der Zauber der Schubertiade

Der Zauber der Schubertiade

ORF2Staffel 1Folge 1vom 18.04.2026
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Der Zauber der Schubertiade

Folge 1: Der Zauber der Schubertiade

25 Min.Folge vom 18.04.2026

Rund 40.000 Personen besuchen jährlich die rund 80 Veranstaltungen der Schubertiade in den Vorarlberger Gemeinden Hohenems und Schwarzenberg. Das weltweit renommierteste Franz-Schubert-Festival wurde 1976 gegründet, um dem großen österreichischen Komponisten einen gebührenden Platz neben Mozart und Beethoven einzuräumen. Es besticht durch qualitativ hochwertige Kammermusik und den Auftritt der größten Stars des Liedgesangs. Die Schubertiade wurde auch zu einem Tourismusfaktor in Vorarlberg, denn viele Besucherinnen und Besucher verbinden Kulturgenuss und Urlaub in der Region. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt, was die Schubertiade so einzigartig macht. Foto: ORF/ORF Vorarlberg

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