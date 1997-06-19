Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Hölle im Kopf

KultKrimiStaffel 19Folge 2vom 19.06.1997
Hölle im Kopf

58 Min.Folge vom 19.06.1997Ab 12

Während eines Ritts auf ihrem Pony - ein Geschenk ihres Großvaters zum 10. Geburtstag - wird die kleine Carina gekidnappt. Ihre Mutter hatte vergessen, ihr auf dem kurzen Waldweg entgegenzugehen. Zwei Tage später wird in der Nähe die Leiche des Mädchens gefunden. Carinas Großvater Armin Terza, ein pensionierter Journalist, schaltet sich in die Ermittlungen ein und berichtet Oberinspektor Derrick von einem merkwürdigen Vorfall: Er wurde Zeuge, wie ein junger Mann einen Blumenstrauß am Tatort hinlegte. Jedoch als Terza ihn ansprechen will, entfernt sich der Fremde fluchtartig.

KultKrimi
