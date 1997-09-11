Derrick
Folge 3: Die Nächte des Kaplans
Zwei Menschen sterben - offenbar durch Selbstmord: ein junges Mädchen und ein alleinstehender Mann. In beiden Fällen trifft Oberinspektor Derrick am Ort des Geschehens mit dem jungen Kaplan Laux zusammen, der in einem Interview Lebensmüden geistlichen Beistand angeboten hatte. Sichtlich erschüttert erzählt er dem Oberinspektor, Herr Gropius habe während ihres Telefonats seine Pistole gegen sich selbst gerichtet. Derrick findet das Ganze seltsam. Er sieht sich die Tatort-Fotos nochmal genau an und ist danach überzeugt, daß der Fall noch längst nicht geklärt ist.
