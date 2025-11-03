Von den 60ies zum modernen StilmixJetzt kostenlos streamen
Design Down Under - Wohnvisionen in Australien
Folge 1: Von den 60ies zum modernen Stilmix
42 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 6
Georgia und Richie helfen Ben und Les bei der Renovierung ihres neuen Hauses. Während Georgia das Innendesign plant, reißt Richie gemeinsam mit seinem Team die alten Böden und Wände heraus. Die Handwerker verlegen neue Böden und streichen die Wände. Die Schlafzimmertür wird vorverlegt, damit der Raum größer wird. Ein Töpfer fertigt einzigartige Vasen an und aus den alten Vorhängen werden Bezüge für die neuen Möbel genäht. Die Besitzer sind begeistert von ihrem neuen Zuhause.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Design Down Under - Wohnvisionen in Australien
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH