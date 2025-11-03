Zum Inhalt springenBarrierefrei
Design Down Under - Wohnvisionen in Australien

Von den 60ies zum modernen Stilmix

sixxStaffel 1Folge 1vom 03.11.2025
Folge 1: Von den 60ies zum modernen Stilmix

42 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 6

Georgia und Richie helfen Ben und Les bei der Renovierung ihres neuen Hauses. Während Georgia das Innendesign plant, reißt Richie gemeinsam mit seinem Team die alten Böden und Wände heraus. Die Handwerker verlegen neue Böden und streichen die Wände. Die Schlafzimmertür wird vorverlegt, damit der Raum größer wird. Ein Töpfer fertigt einzigartige Vasen an und aus den alten Vorhängen werden Bezüge für die neuen Möbel genäht. Die Besitzer sind begeistert von ihrem neuen Zuhause.

