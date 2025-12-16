Desperate Housewives
Folge 10: Visionen
42 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12
Porter wird wegen des Brandes in Warrens Club verhaftet. Als er auf Kaution freikommt, droht ihm Warren. Daraufhin verlässt er die Stadt ... Bree entdeckt, dass Orsons Arzt Dr. Alex Cominis mit Andrew zusammenlebt. Sie lädt beide zum Essen ein. Dabei erfährt sie, dass Andrews Freund in einem Schwulenporno mitgewirkt hat - sie ist fassungslos. Indes hat Dave Visionen von einer Frau und ihrem Kind, denen er verspricht, zu ihnen zu kommen, nachdem er sich an Mike gerächt hat ...
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
