Desperate Housewives
Folge 15: Die lieben Arbeitgeber
42 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
Da sie nur das Beste für ihren Sohn MJ will, nimmt Susan einen neuen Job an. Als Mike MJ jedoch alleine mit Katherine lässt, kommt Wut und Eifersucht in Susan hoch. Scavo's Pizzeria geht's immer schlechter; Lynette und Tom müssen sich mit dem Gedanken anfreunden, vielleicht bald verkaufen zu müssen. Carlos bekommt einen Bonus, als Gaby das Geheimnis seines Chefs erfährt. Unterdessen bemerkt Dave, dass die Bewohner der Wisteria Lane ihn beobachten.
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
