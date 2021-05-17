Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 17.05.2021: Folge 35
45 Min.Folge vom 17.05.2021Ab 12
In dieser Folge von „Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!“ machen sich Helden des Alltags die Hände schmutzig. Hartmut und Lars von der Autobahnmeisterei Lengerich reinigen in Nordrhein-Westfalen Parkplätze und WC-Anlagen. Stefan und Andreas erledigen in Hannover ebenfalls echte Drecksarbeit. Die Kanalarbeiter pumpen ein Abwasserbecken ab. Dabei warten die Männer knietief in stinkender Brühe. In der bayerischen Landeshauptstadt rückt die Müllabfuhr zum Einsatz aus. Und in Karlsruhe und Frankfurt sorgen fleißige Helfer für saubere Straßen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.