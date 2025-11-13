Die Abrechnung: Der Promi-Showdown
Folge 2: Feinde oder Freunde?
137 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Aus Feinden werden Freunde, oder etwa doch nicht? Während Sam und Kate sich langsam wieder annähern, ist an Versöhnung bei den ehemaligen Freundinnen Giulia und Verena nicht zu denken. Die Beziehung zwischen Eva und Lisha scheint dafür umso harmonischer...
Die Abrechnung: Der Promi-Showdown
Genre:Reality, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
