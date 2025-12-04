Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 04.12.2025
Folge 5: Sturm der Gefühle

135 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Giulia und Verena treffen im Dome erneut auf Umut und Stefan. Ein Paar ist nach dem Duell plötzlich wie von der Rolle - sehr zum Leidwesen der anderen Beef-Promis. Diese werden zudem auf die Probe gestellt, weil sie sich eine Stunde lang umarmen sollen. Außerdem wartet das große Finale. Wer schnappt sich am Ende den Gewinn von 50.000 Euro?

ProSieben
