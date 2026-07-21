Zwischen Ravenna und VastoJetzt kostenlos streamen
Die Adria
Folge 3: Zwischen Ravenna und Vasto
48 Min.Folge vom 21.07.2026
Der Strand von Rimini lockt mit 250 Strandbädern auf 15 Kilometern Länge, darunter das von Frauen geführte „Bagno 17“. Im Schildkrötenkrankenhaus CESTHA in Marina di Ravenna kümmern sich Meeresbiologen um verletzte Meeresschildkröten. Südlich von Rimini bietet die Region Marken mit dem Naturpark Conero beeindruckende Naturwunder und lebhaften Badeorte.
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