Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Adria

Zwischen Ravenna und Vasto

ServusTVStaffel 1Folge 3vom 21.07.2026
Zwischen Ravenna und Vasto

Zwischen Ravenna und VastoJetzt kostenlos streamen

Die Adria

Folge 3: Zwischen Ravenna und Vasto

48 Min.Folge vom 21.07.2026

Der Strand von Rimini lockt mit 250 Strandbädern auf 15 Kilometern Länge, darunter das von Frauen geführte „Bagno 17“. Im Schildkrötenkrankenhaus CESTHA in Marina di Ravenna kümmern sich Meeresbiologen um verletzte Meeresschildkröten. Südlich von Rimini bietet die Region Marken mit dem Naturpark Conero beeindruckende Naturwunder und lebhaften Badeorte.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Adria
ServusTV
Die Adria

Die Adria

Alle 1 Staffeln und Folgen