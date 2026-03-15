Geschichte einer MutterJetzt kostenlos streamen
Die Affeninsel
Folge 1: Geschichte einer Mutter
47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
"Monkey Island" auf Sri Lanka beheimatet eine große Anzahl an Makaken-Affen. Doch das paradiesische Leben wird von einer Dürre heimgesucht, die es den Tieren schwer macht, Nahrung zu finden. Zudem muss sich jede Gruppe regelmäßig vor rivalisierenden Artgenossen, die Unruhe stiften wollen, in Acht nehmen.
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Die Affeninsel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
6
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