Die Alm - Promischweiß und Edelweiß

Zehn Promis werden zu Alm-Öhis

ProSiebenStaffel 3Folge 1vom 24.06.2021
Zehn Promis werden zu Alm-Öhis

Zehn Promis werden zu Alm-ÖhisJetzt kostenlos streamen

Die Alm - Promischweiß und Edelweiß

Folge 1: Zehn Promis werden zu Alm-Öhis

114 Min.Folge vom 24.06.2021Ab 12

Alm-Traum oder Alptraum? Heute geht's los für Model Mirja Du Mont, Sternekoch Christian Lohse, Olympionikin Magdalena Brzeska, Erotik-Queen Vivian Schmitt, Influencer und Frauenschwarm Ioannis Amanatidis, Drag Queen Yoncé Banks, Influencerin Siria Campanozzi, "DSDS"-Stern Katharina Eisenblut, Influencer und Womanizer Aaron Hundhausen und Fitness-Influencer Hollywood Matze.

