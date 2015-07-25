Die Ankunft des Homo SapiensJetzt kostenlos streamen
Die Apokalypse der Neandertaler
Folge 1: Die Ankunft des Homo Sapiens
Folge vom 25.07.2015
Es gab Zeiten, da lebten Neandertaler und anatomisch moderne Menschen nebeneinander. Doch vor rund 30.000 Jahren starben unsere kräftig gebauten Verwandten aus. Warum sie und nicht wir? „Die Apocalypse der Neanderthaler“ begleitet Anthropologen, die versuchen, Licht ins Dunkel der Urgeschichte zu bringen. Sie vergleichen den Körperbau des Homo neanderthalensis mit dem des Homo sapiens – und stellen eine überraschende Frage: Kann es sein, dass die Jagdmethoden des Neandertalers nicht effektiv genug waren?
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Mini Series
