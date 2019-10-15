Die Austausch-Cops: Einsatz im Ausland
Folge vom 15.10.2019: Verfolgungsjagd
45 Min.Folge vom 15.10.2019Ab 12
Geiselnahme mit Schusswaffengebrauch? In West Covina sucht Nina Patermann gemeinsam mit ihren amerikanischen Kollegen nach einem vermeintlichen Straftäter. Wenig später wird die Bremer Kommissarin in den USA zu einem Verkehrsunfall mit Todesfolge gerufen. Sajosha Boss lernt unterdessen in Rio de Janeiro, dass Polizeieinsätze in Südamerika mitunter anders ablaufen, als er es aus Deutschland kennt. Und „Austausch-Cop“ Philipp Schultze macht nach einer wilden Verfolgungsjagd mit seinem Team in Kansas City einen amoklaufenden Pkw-Fahrer dingfest.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.