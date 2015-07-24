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Die Baumhaus-Profis

Das coolste Baumhaus aller Zeiten

HGTVFolge vom 24.07.2015
Das coolste Baumhaus aller Zeiten

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Die Baumhaus-Profis

Folge vom 24.07.2015: Das coolste Baumhaus aller Zeiten

44 Min.Folge vom 24.07.2015Ab 6

Auf nach Maine! Im "Kiefernstaat" ist Pete Nelson ganz in seinem Element. Der Spitzenarchitekt baut seiner Kundschaft dort einen gemütlichen Unterschlupf mit flauschigen Kissen und einer 3,70 Meter langen Fensterfront in die Baumkrone. Von ihrem Kingsize-Bett aus haben Rob und Nancy einen herrlichen Ausblick auf die malerische Umgebung. Das Ehepaar wünscht sich schon lange ein Baumhaus, inklusive Bad und Kaminofen. Bei einem Budget von 150 000 Dollar sind solche Extras absolut kein Problem.

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