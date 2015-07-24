Das coolste Baumhaus aller ZeitenJetzt kostenlos streamen
Die Baumhaus-Profis
Folge vom 24.07.2015: Das coolste Baumhaus aller Zeiten
44 Min.Folge vom 24.07.2015Ab 6
Auf nach Maine! Im "Kiefernstaat" ist Pete Nelson ganz in seinem Element. Der Spitzenarchitekt baut seiner Kundschaft dort einen gemütlichen Unterschlupf mit flauschigen Kissen und einer 3,70 Meter langen Fensterfront in die Baumkrone. Von ihrem Kingsize-Bett aus haben Rob und Nancy einen herrlichen Ausblick auf die malerische Umgebung. Das Ehepaar wünscht sich schon lange ein Baumhaus, inklusive Bad und Kaminofen. Bei einem Budget von 150 000 Dollar sind solche Extras absolut kein Problem.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.