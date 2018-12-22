Im Geheimdienst Ihrer MajestätJetzt kostenlos streamen
Die Baumhaus-Profis
Folge vom 22.12.2018: Im Geheimdienst Ihrer Majestät
44 Min.Folge vom 22.12.2018Ab 6
Chillen wie 007: Pete Nelson und seine Profi-Handwerker bauen im US-Bundesstaat Alabama ein supercooles Baumhaus, an dem auch James Bond seine Freude hätte. Denn in dem schicken Domizil am Fuße eines Hügels ist man vor neugierigen Blicken geschützt. Bei der Dachkonstruktion lässt sich das Team von dem Filmklassiker „Diamantenfieber“ inspirieren und die liebevoll zusammengestellte Einrichtung bietet allerfeinsten Luxus. In dem Freizeitpalast im Kastanien-Eichen-Hain kann man sich in gediegenem Ambiente ganz entspannt einen Martini mixen.
Genre:Reality, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial, im Freien/Outdoor
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.