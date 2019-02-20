Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Baumhaus-Profis

Das Spiel- und Spaßhaus

HGTVFolge vom 20.02.2019
Das Spiel- und Spaßhaus

Die Baumhaus-Profis

Folge vom 20.02.2019: Das Spiel- und Spaßhaus

44 Min.Folge vom 20.02.2019Ab 6

In Washington wird eifrig gehämmert, gesägt und geschraubt, denn Pete Nelson und seine Schreinergesellen konstruieren im Westen des US-Bundesstaates eine Spiel- und Party-Location der Extraklasse. Zwei große Tannen und Rotzedern mit fast 90 Zentimetern Durchmesser eignen sich perfekt als Stützen für das Freizeitdomizil. Von der großzügigen Rundumterrasse zum Sonnenbaden über die Lounge mit Spieltisch und Weinbar bis zum überdachten Whirlpool aus Zedernholz: Das stilvoll eingerichtete Baumhaus bietet in vier Metern Höhe jede Menge Luxus.

