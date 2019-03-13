Die Baumhaus-Profis
Folge vom 13.03.2019: Wunder der Baumhauskunst
44 Min.Folge vom 13.03.2019Ab 6
In wenigen Bauwerken fühlt man sich der Natur so nahe wie in einem Baumhaus. Pete Nelson und sein Team ermöglichen ihren Kunden im Geäst von Kiefern, Eichen und Douglasien einen einzigartigen Blick auf die Welt. Aber die Protagonisten aus der beliebten TV-Serie sind nicht die einzigen Schreinergesellen, die im Blätterwald mit luxuriösen Palästen für Furore sorgen. Darüber hinaus halten es die Profi-Handwerker mit der Devise: Ehre, wem Ehre gebührt. In dieser Folge stellt Spitzenarchitekt Pete beeindruckende Projekte von anderen Meistern vor, wie zum Beispiel das „Islands Tree House“ in Schweden und „The Nest“ in Texas.
