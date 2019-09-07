Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Beckenbauer - Pools der Superlative

Das Luxus-Spa

HGTVFolge vom 07.09.2019
Das Luxus-Spa

Das Luxus-SpaJetzt kostenlos streamen

Die Beckenbauer - Pools der Superlative

Folge vom 07.09.2019: Das Luxus-Spa

89 Min.Folge vom 07.09.2019

Der Kunde ist König: Diese eiserne Regel treibt Lucas Congdon und sein Team in Tampa, Florida, an die Grenzen des Machbaren. Denn Mike James und seine Frau Lori wollen auf ihrem Grundstück nicht kleckern, sondern klotzen. Das Paar träumt von einer gigantischen Badelandschaft, die alles Dagewesene in den Schatten stellt - und die Liste der Extrawünsche ist lang. Eine Natursteingrotte mit Wasserfall, offene Feuerstellen, Pergolen, ein stylisher Küchenbereich und ein Baumhaus mit Wasserrutsche: Können die Profi-Handwerker all diese Pläne in die Tat umsetzen?

Alle verfügbaren Folgen