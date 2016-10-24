Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Bereitschaftspolizei

Die Bereitschaftspolizei - Staffel 1 Folge 1

ATVStaffel 1Folge 1vom 24.10.2016
Die Bereitschaftspolizei - Staffel 1 Folge 1

Die Bereitschaftspolizei - Staffel 1 Folge 1Jetzt kostenlos streamen

Die Bereitschaftspolizei

Folge 1: Die Bereitschaftspolizei - Staffel 1 Folge 1

48 Min.Folge vom 24.10.2016Ab 6

ATV begibt sich mit der Bereitschaftspolizei auf Verbrecherjagd. Was die Herren zu verbergen haben, kommt bei einer näheren Kontrolle ans Tageslicht. Eine junge Schülerin gerät in Panik als sie zur Kontrolle gebeten wird und bricht in Tränen aus. Doch auch die Panikattacke ändert nichts daran, dass die Polizisten illegale Drogen bei ihr finden. Bei einer Routinekontrolle, geht den Polizisten ein gesuchter Asylwerber ins Netz. Es kommt zur Festnahme.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Bereitschaftspolizei
ATV
Die Bereitschaftspolizei

Die Bereitschaftspolizei

Alle 1 Staffeln und Folgen