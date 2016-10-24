Die Bereitschaftspolizei - Staffel 1 Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Die Bereitschaftspolizei
Folge 1: Die Bereitschaftspolizei - Staffel 1 Folge 1
48 Min.Folge vom 24.10.2016Ab 6
ATV begibt sich mit der Bereitschaftspolizei auf Verbrecherjagd. Was die Herren zu verbergen haben, kommt bei einer näheren Kontrolle ans Tageslicht. Eine junge Schülerin gerät in Panik als sie zur Kontrolle gebeten wird und bricht in Tränen aus. Doch auch die Panikattacke ändert nichts daran, dass die Polizisten illegale Drogen bei ihr finden. Bei einer Routinekontrolle, geht den Polizisten ein gesuchter Asylwerber ins Netz. Es kommt zur Festnahme.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
