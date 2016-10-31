Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Bereitschaftspolizei

Die Bereitschaftspolizei - Staffel 1 Folge 2

ATVStaffel 1Folge 2vom 31.10.2016
Die Bereitschaftspolizei - Staffel 1 Folge 2

Die Bereitschaftspolizei

Folge 2: Die Bereitschaftspolizei - Staffel 1 Folge 2

49 Min.Folge vom 31.10.2016Ab 6

Eine groß angelegte Offensive soll Wien wieder drogenfrei machen. Auch diesmal ist die Spezialeinheit daher wieder im zweiten Wiener Gemeindebezirk unterwegs. Vor allem der Praterstern gilt als Hotspot: Innerhalb weniger Minuten gerät ein junger Mann ins Visier der Beamten. Dieser möchte fluchtartig den Ort verlassen. Außerdem kämpfen die Polizisten gegen Prostitution an. „Die Anbahnung ist in Wien verboten, deshalb wurden auch Laufhäuser eingerichtet“, erklärt eine Beamten, die bei einer bereits bekannten Dame eine Kontrolle durchführt. Da derzeit jedoch keine Strafen offen sind, muss diese nicht mit aufs Revier kommen, sondern lediglich mit einer einfachen Anzeige rechnen. Vier ungarische Damen werden weiters von der Spezialeinheit aufgrund ihres auffälligen Verhaltens angehalten. Auch bei ihnen vermuten sie einen Verstoß gegen das Prostitutionsgesetz.

