Folge 3: Mit Risiko und guter Laune - Die besten Comedians Deutschlands vom 31.05.2024
116 Min.Folge vom 31.01.2025Ab 12
Mit guter Laune im Handgepäck präsentiert Daniel Boschman "Die besten Comedians Deutschlands" aus dem E-Werk. Mit dabei sind unter anderem Paul Panzer, Lisa Feller, Tony Bauer und viele mehr.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Brainpool
Enthält Produktplatzierungen